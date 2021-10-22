Кито, 22 октября 2021, 02:32 — REGNUM Предварительную проверку в отношении президента Эквадора Гильермо Лассо, упомянутого в «Досье Пандоры», начала генеральная прокуратура республики. Об этом 21 октября сообщила газета El Comercio.
Следователи намерены изучить достоверность информации, согласно которой глава государства мог нарушить налоговое законодательство страны. Идею о проведении проверки выдвинул Яку Перес — один из противников Лассо на прошедших в апреле президентских выборах.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября портал Digital Journal распространил информацию о том, что Гильермо Лассо отказался от дачи показаний в Конгрессе Эквадора о сведениях из «Досье Пандоры».
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