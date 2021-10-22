Кито, , 02:32 — REGNUM Предварительную проверку в отношении президента Эквадора Гильермо Лассо, упомянутого в «Досье Пандоры», начала генеральная прокуратура республики. Об этом 21 октября сообщила газета El Comercio.

Гильермо Лассо (сс) Equipo de Fotografía. Asamblea Nacional

Следователи намерены изучить достоверность информации, согласно которой глава государства мог нарушить налоговое законодательство страны. Идею о проведении проверки выдвинул Яку Перес — один из противников Лассо на прошедших в апреле президентских выборах.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября портал Digital Journal распространил информацию о том, что Гильермо Лассо отказался от дачи показаний в Конгрессе Эквадора о сведениях из «Досье Пандоры».

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