Абуджа, 22 октября, 2021, 02:01 — ИА Регнум. Не менее 30 детей, похищенных из школы в штате Кебби на северо-западе Нигерии, освободили, сообщает пресс-служба правительства региона.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Нигерия

Сообщается, что правительство штата Кебби подтвердило освобождение 30 учеников федерального правительственного колледжа, ранее захваченных бандитами. Сейчас детей отправили под присмотр врачей, позднее их передадут семьям.

«Мы продолжаем прилагать усилия для освобождения остальных», — отмечается в заявлении.

Напомним, 17 июня группа вооруженных боевиков напала на школу. В результате нападения погиб один полицейский. Бандиты захватили в заложники множество учеников и пятерых педагогов.