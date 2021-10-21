Бразилиа, 22 октября, 2021, 01:55 — ИА Регнум. Заявления об отставке подали два заместителя министра экономики Бразилии и заместитель министра энергетики страны, 21 октября сообщила газета Globo.

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Со своих должностей ушли руководитель Национального казначейства Джефферсон Биттенкур, а также замглавы минфина по вопросам казначейства и бюджета Бруну Фуншал. Их прошения были поданы после того, как, руководство Бразилии договорилось с парламентом республики по поводу дополнительных бюджетных расходов на реализацию программы социальной помощи малоимущим.

Кроме того, свой пост решил оставить заместитель министра энергетики Жозе Мауру Коэльо после того, как бразильский президент Жаир Болсонару пообещал дальнобойщикам компенсировать рост цен на дизельное топливо.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта ушли в отставку глава МИД Бразилии Эрнесто Араухо и министр обороны страны Фернандо Азеведо-и-Силва.