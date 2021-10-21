Минск, 22 октября, 2021, 00:34 — ИА Регнум. Государственный «Белорусский институт стратегических исследований» представил доклад «Ценностный портрет современного белорусского общества», в котором «главными основаниями идентичности белорусского общества стали «тутэйшасць» и культуроцентричность». Об этом сообщило официальное информагентство БелТА по итогам состоявшейся 21 октября презентации доклада.

Илья Репин. Белорус

«Нам удалось выявить глубинные основания идентичности белорусского общества, то есть того, что формирует чувство общности, объединяет белорусов, — заявила аналитик государственного БИСИ Светлана Алейникова. — Если одним словом попытаться охарактеризовать чувство идентичности современных белорусов, то, как сказал классик, это «тутэйшасць». Это привязанность к земле, месту проживания, дому. Сильным объединяющим фактором также выступают так называемые горизонтальные связи, чувство общности с близкими людьми, друзьями, знакомыми. Также белорусская идентичность еще и культуроцентрична: в центре нашего чувства общности лежат общие традиции, обычаи, культура и менталитет. Наверное, это специфическая черта белорусского общества».

В сообщении официального информагентства нет уточнений о том, какой классик и когда назвал «тутэйшасць» главным основанием идентичности современных жителей Белоруссии. Само слово происходит от диалектизма «тутэйшыя» — то есть «живущие тут», «местные». При этом «тутэйшасць» часто используется как синоним термина «местечковость».

Публикация данных белорусского государственного БИСИ (созданного с таким названием в противовес негосударственному БИСИ, действующему в Вильнюсе) вызвала оживление в экспертной среде и социальных сетях. Государственный комитет судебных экспертиз Белоруссии по заказу Следственного комитета сфабриковал «комплексную психолого-лингвистическую экспертизу» №88/06−26 от 07.07.2017 года, которая была положена в основу обвинения по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса Белоруссии трём белорусским публицистам в рамках скандального «дела регнумовцев». В итоге брестский школьный сторож Дмитрий Алимкин, главный редактор минского научного журнала Сергей Шиптенко и доцент одного из минских вузов Юрий Павловец получили обвинительный приговор — пять лет лишения свободы.

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Осужденный кандидат исторических наук, доцент Юрий Павловец, использовавший упомянутый в докладе БИСИ термин, процитировал фрагмент «экспертизы» ГКСЭ со своим комментарием: «В публикации демонстрируется негативное (презрительное, глумливо-пренебрежительное) отношение автора к белорусам, белорусской истории и белорусскому языку, что проявляется в следующем: в утверждении автора о нарушении национальной идентичности белорусов, предполагающей позитивно оцениваемое самоощущение индивидом себя как представителя нации — группы, отличной от остальных групп (констатируется наличие разных групповых идентичностей — советские «тутэйшыя», «литвины», «национальные нигилисты» и др. вместо полноценной белорусскости), и о предпринимаемых на протяжение последних десятилетий попытках конструирования белорусской идентичности» (экспертиза по делу Регнума в отношении меня))). На суде и вовсе заявили, что упоминание мной «тутэйшести» (советских они сами придумали) означает, что я считают белорусов дремучими и необразованными, а значит и оскорбляю их».

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