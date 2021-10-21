Белорусский официоз объявил белорусов «тутэйшыми». Раньше за это сажали
Минск, 22 октября, 2021, 00:34 — ИА Регнум. Государственный «Белорусский институт стратегических исследований» представил доклад «Ценностный портрет современного белорусского общества», в котором «главными основаниями идентичности белорусского общества стали «тутэйшасць» и культуроцентричность». Об этом сообщило официальное информагентство БелТА по итогам состоявшейся 21 октября презентации доклада.
«Нам удалось выявить глубинные основания идентичности белорусского общества, то есть того, что формирует чувство общности, объединяет белорусов, — заявила аналитик государственного БИСИ Светлана Алейникова. — Если одним словом попытаться охарактеризовать чувство идентичности современных белорусов, то, как сказал классик, это «тутэйшасць». Это привязанность к земле, месту проживания, дому. Сильным объединяющим фактором также выступают так называемые горизонтальные связи, чувство общности с близкими людьми, друзьями, знакомыми. Также белорусская идентичность еще и культуроцентрична: в центре нашего чувства общности лежат общие традиции, обычаи, культура и менталитет. Наверное, это специфическая черта белорусского общества».
В сообщении официального информагентства нет уточнений о том, какой классик и когда назвал «тутэйшасць» главным основанием идентичности современных жителей Белоруссии. Само слово происходит от диалектизма «тутэйшыя» — то есть «живущие тут», «местные». При этом «тутэйшасць» часто используется как синоним термина «местечковость».
Публикация данных белорусского государственного БИСИ (созданного с таким названием в противовес негосударственному БИСИ, действующему в Вильнюсе) вызвала оживление в экспертной среде и социальных сетях. Государственный комитет судебных экспертиз Белоруссии по заказу Следственного комитета сфабриковал «комплексную психолого-лингвистическую экспертизу» №88/06−26
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Осужденный кандидат исторических наук, доцент Юрий Павловец, использовавший упомянутый в докладе БИСИ термин, процитировал фрагмент «экспертизы» ГКСЭ со своим комментарием: «В публикации демонстрируется негативное (презрительное, глумливо-пренебрежительное) отношение автора к белорусам, белорусской истории и белорусскому языку, что проявляется в следующем: в утверждении автора о нарушении национальной идентичности белорусов, предполагающей позитивно оцениваемое самоощущение индивидом себя как представителя нации — группы, отличной от остальных групп (констатируется наличие разных групповых идентичностей — советские «тутэйшыя», «литвины», «национальные нигилисты» и др. вместо полноценной белорусскости), и о предпринимаемых на протяжение последних десятилетий попытках конструирования белорусской идентичности» (экспертиза по делу Регнума в отношении меня))). На суде и вовсе заявили, что упоминание мной «тутэйшести» (советских они сами придумали) означает, что я считают белорусов дремучими и необразованными, а значит и оскорбляю их».
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