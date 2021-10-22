Баня-Лука, Босния и Герцеговина, 22 октября 2021, 00:02 — REGNUM Посольство США в Боснии и Герцеговине является источником нестабильности в этой стране. Такое мнение 21 октября высказал член президиума БиГ от сербов Милорад Додик.

Милорад Додик
Милорад Додик
DEMOKRATSKA STRANKA DS

По словам Додика, это видно на основании того, как посольство относится к Кристиану Шмидту, который в БиГ является не верховным представителем международного сообщества, а частным лицом.

По мнению Додика, было бы хорошо, если бы посольство США в БиГ прекратило угрожать и «читать лекции» Республике Сербской о конституции и уважении Дейтонского соглашения.

«Их угрозы, скажу это по-балкански — угрозы насильников. За весь период деятельности на фоне мусульманского проекта Босния и Герцеговина посольство фальшиво ссылается на то, что оно якобы создаёт «функциональное государство», но на самом деле оно работает на мусульман и создает их мусульманское государство», — заявил Додик агентству «Срна».

Напомним, что ранее Додик заявил о том, что Республика Сербская намерена вернуть себе ряд полномочий, которыми ее наделило Дейтонское мирное соглашение, но которые верховные представители международного сообщества в БиГ впоследствии отняли у Баня-Луки.

Республика Сербская не признает Кристиана Шмидта легитимным верховным представителем, так как его кандидатуру не подтвердил СБ ООН.