Баня-Лука, Босния и Герцеговина, 22 октября, 2021, 00:02 — ИА Регнум. Посольство США в Боснии и Герцеговине является источником нестабильности в этой стране. Такое мнение 21 октября высказал член президиума БиГ от сербов Милорад Додик.

DEMOKRATSKA STRANKA DS Милорад Додик

По словам Додика, это видно на основании того, как посольство относится к Кристиану Шмидту, который в БиГ является не верховным представителем международного сообщества, а частным лицом.

По мнению Додика, было бы хорошо, если бы посольство США в БиГ прекратило угрожать и «читать лекции» Республике Сербской о конституции и уважении Дейтонского соглашения.

«Их угрозы, скажу это по-балкански — угрозы насильников. За весь период деятельности на фоне мусульманского проекта Босния и Герцеговина посольство фальшиво ссылается на то, что оно якобы создаёт «функциональное государство», но на самом деле оно работает на мусульман и создает их мусульманское государство», — заявил Додик агентству «Срна».

Напомним, что ранее Додик заявил о том, что Республика Сербская намерена вернуть себе ряд полномочий, которыми ее наделило Дейтонское мирное соглашение, но которые верховные представители международного сообщества в БиГ впоследствии отняли у Баня-Луки.

Республика Сербская не признает Кристиана Шмидта легитимным верховным представителем, так как его кандидатуру не подтвердил СБ ООН.