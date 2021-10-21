Берлин, 21 октября, 2021, 23:54 — ИА Регнум. Скорейший запуск газопровода «Северный поток — 2» может поспособствовать урегулированию ситуации на европейском энергетическом рынке. Об этом заявили 21 октября председатель комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст и глава комитета по экономическому сотрудничеству и развитию Петер Рамзауэр.

Gazprom.ru «Северный поток — 2»

«Высокий спрос на природный газ требует быстрого ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2», — приводит заявление немецких депутатов агентство DPA.

Напомним, ранее сегодня президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» указал на возможность увеличить поставки российского газа в Европу.

По его словам, если регулятор ФРГ даст разрешение на поставку топлива по «Северному потоку — 2», Россия уже на следующий день готова начать поставку 17,5 млрд кубометров газа.