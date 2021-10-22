Скопье, , 22:37 — REGNUM В 1 декабря Северная Македония вслед за рядом европейских стран запретит использование одноразовых целлофановых пакетов.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, первые законы о запрете целлофановых пакетов вышли еще в 2021 году, однако не реализовывались на практике из-за введения противоречащего закона.

Теперь цена на целлофановых пакет поднимется с 1−2 денаров до 15 (около 20 рублей), при этом в оборот будут вводиться только биоразлагаемые пакеты.

Согласно данным государственного статистического агентства Северной Македонии, в год местные компании производят 5 тысяч тонн полиэтиленовых оберток и пакетов. С 1 июня 2022 года производство и продажа одноразовых полиэтиленовых пакетов будет запрещена и в Албании.

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