Саранск, 21 октября, 2021, 23:07 — ИА Регнум. Осенние каникулы для школьников Мордовии на фоне напряженной ситуации с коронавирусом начнутся 25 октября. Такое решение было принято в ходе заседания оперативного штаба республики.

(сс) Jill Carlson Школьник в маске

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Каникулы продлятся две недели — до 7 ноября.

Кроме того, несовершеннолетних жителей республики не будут пускать в торговые центры без сопровождения взрослых.

Меры по недопущению подростков в места с массовым пребыванием людей приняты из-за резкого всплеска именно детской заболеваемости. По словам главы Мордовии Артема Здунова, в настоящее время борются с коронавирусом около 400 детей, 55 из них — госпитализированы. Десять несовершеннолетних — на реанимационных койках. Всего в республике на дистанционное обучение переведены 50 классов в 35 школах.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 21 октября в Мордовии выявили 131 новый случай заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 126 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 30 286 случаев. 653 человека скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались шестеро жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. В инфекционных стационарах республики лечение получают 2578 человек.

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