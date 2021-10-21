Нижний Новгород, 21 октября, 2021, 22:55 — ИА Регнум. На реформирование общественного транспорта в Нижегородской области потребуется не менее 117 млрд рублей. Об этом глава регионального минтранса Павел Саватеев заявил на заседании профильного комитета нижегородского законодательного собрания сегодня, 21 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

По его словам, на модернизацию транспортной системы уйдет не меньше пяти лет — завершить её планируют к 2026 году.

Министр отметил, что эта реформа должна будет затронуть все виды общественного транспорта, но приоритетными станут развитие трамвайной сети и продление метрополитена.

Также высокопоставленный чиновник сообщил, что министерство транспорта планирует приобрести ещё 202 трамвая, 157 троллейбусов и 640 автобусов большой вместимости.

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