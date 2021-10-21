Загреб, 21 октября, 2021, 23:27 — ИА Регнум. Хорватская академия наук и искусств предложила правительству Хорватии потребовать от Белграда признать существование хорватского языка в обмен на согласие Загреба со вступлением Сербии в ЕС. Об этом 21 октября сообщило хорватские информационное агентство Hina.

Les Haines Дубровник, Хорватия

Хорватские ученые приняли соответствующее заявление, в котором подчеркивается, что «учреждения культуры Сербии, а также учреждения, которые финансируются из государственного бюджета, уже годами отрицают существование хорватского языка и его истории и приписывают себе хорватское литературное наследие, особенно литературу Дубровника, оправдывая это тем, что писатели Дубровника писали якобы на сербском языке».

Также Хорватская академия наук и искусств обратила внимание на тот факт, что в сербских школах хорватский язык «ложно изучается как сербский, который всего лишь называется хорватским именем».

Напомним, что ранее языковые вопросы обсудили на полях саммита ЕС — Западные Балканы в Словении президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович. Премьер Хорватии потребовал от Вучича «решить вопрос сербских учебников, которые фактически отрицают существование хорватского языка».