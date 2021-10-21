Рим, , 22:25 — REGNUM Избранный мэр Рима Роберто Гуалтьери в четверг, 21 октября, провел встречу со своей предшественницей Вирджинией Раджи.

Колизей, Рим Иван Шилов © ИА REGNUM

Стороны обменялись комплиментами и обсудили насущные для итальянской столицы вопросы, в том числе проблему вывоза мусора и выдвижение кандидатуры Рима для проведения выставки Expo в 2030 году.

Как сообщалось ранее, 3−4 октября в Италии прошли первые, 17−18 октября — вторые туры местных выборов. Леволибералы уже в первом туре выиграли выборы мэров в Милане, Болонье и Неаполе, правые, в свою очередь, одержали победу на губернаторских выборах в Калабрии. Во втором туре либералы одержали победу в Риме и Турине, правые — в Триесте.