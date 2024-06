Вашингтон, 21 октября, 2021, 21:19 — ИА Регнум. В игровой облачный потоковый сервис GeForce NOW добавят поддержку многопользовательской игры New World, а также спортивной Riders Republic и приключенческой The Forgotten City. Об этом 21 октября сообщает портал Wccftech.

BagoGames Nvidia

На платформе Nvidia геймеры также смогут запускать Disciples: Liberation (Steam и Epic Games Store (EGS)), ELYON (Steam), Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration (EGS), Sword and Fairy 7 (Steam), Legend of Keepers (Steam и EGS) и Townscaper (Steam).

Кроме поддержки игр в GeForce NOW также появится поддержка браузера Microsoft Edge, таким образом, его пользователи смогут опробовать сервис Nvidia. Также обновление добавило на платформу технологию Adaptive-Sync, которая позволяет получить более «плавный» игровой процесс.

Для справки: сервис GeForce NOW позволяет играть в современные игры владельцам слабых ПК. Технология заключается в том, что обработка «картинки» происходит на серверах Nvidia, а пользователи получают лишь изображение.