Владимир, 21 октября, 2021, 20:27 — ИА Регнум. Во Владимирской области свободный коечный фонд для пациентов с коронавирусом составляет менее 10%. Как сообщает ИА REGNUM, об этом на брифинге 21 октября заявила начальник отдела организации медицинской помощи регионального департамента здравоохранения Светлана Григорян.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Скорая помощь

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Всего в регионе развёрнуто 2255 ковидных коек, в том числе 149 — за последнюю неделю. Занято 90,8% коек.

Григорян отметила, что медицинский персонал сейчас работает с колоссальными нагрузками. За смену участковые терапевты принимают по 40−50 пациентов, а затем ещё обслуживают вызовы на дому. С таким же нагрузками работает служба скорой помощи. Только в областном центре за сутки фиксируется около 100 вызовов к пациентам с симптомами коронавируса, и 80% из них требуется госпитализация.