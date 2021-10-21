Курган, 21 октября, 2021, 20:17 — ИА Регнум. В Курганской области с 22 октября по 7 ноября с 2021 года вводятся ограничения на посещение развлекательных площадок для лиц младше 18 лет. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

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Родители обязаны предпринять меры по недопущению нахождения детей младше 18 лет в кинотеатрах, боулинге, квестах, в том числе и тех, которые расположены в торговых центрах. Это связано со сложной ковидной эпидобстановкой.

Эта мера обусловлена необходимостью избежать большого скопления подростков в досуговых учреждениях в период каникул.