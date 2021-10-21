Ижевск, 21 октября, 2021, 20:08 — ИА Регнум. В Удмуртии, в соответствии с указом президента России Владимира Путина, объявлен период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава республики Александр Бречалов.

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«В Удмуртской Республике, как и по всей стране, установлены нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы с 30 октября по 7 ноября 2021 года», — написал он.

В настоящее время в республике определяют формат работы учреждений социальной сферы, здравоохранения, торговли, промышленности, транспорта.

Бречалов подчеркнул, что решение о нерабочих днях принято для того, чтобы остановить дальнейшее распространение вируса.

«Как долго мы будем жить в условиях антиковидных мер, напрямую зависит от нашей сознательности, от следования рекомендациям врачей, от уровня вакцинации», — пояснил глава республики.

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Как сообщало ИА REGNUM, в течение последних трёх недель Удмуртия практически ежедневно бьет рекорды по приросту новых носителей коронавируса и количеству смертей от COVID-19. Так, по состоянию на 21 октября выявили 382 новых случая заражения коронавирусом, это очередной рекордный показатель прироста инфицированных с начала пандемии. Накануне было подтверждено 378 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 60 182 случаев. Скончались 2587 жителей региона. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано 11 летальных случаев. Накануне скончались 28 жителей региона. В инфекционных стационарах республики в настоящее время лечатся около 3,7 тыс. пациентов, при этом свободными оставались по состоянию на 20 октября лишь 7,2% койко-мест.

19 октября Минздрав России включил Удмуртию в перечень регионов России, где ситуация с коронавирусом напряженная и требует индивидуального подхода с ограничительными мерами.