Йошкар-Ола, 21 октября, 2021, 19:53 — ИА Регнум. В Марий Эл расширили перечень организаций, при посещении которых необходимо будет предъявлять QR-код. Соответствующие изменения внес в указ о режиме повышенной готовности глава республики Александр Евстифеев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка QR-кодов на входе

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Так, с 1 ноября QR-код потребуется при посещении непродовольственных магазинов с площадью торгового зала более 400 кв метров, а также торговых, торгово-развлекательных центров. Необходимо предъявлять цифровой сертификат в салонах красоты и в организациях бытовых услуг, в музеях, библиотеках, дворцах культуры, домов творчества, в организациях подготовки водителей автотранспорта и сохранения охотничьих ресурсов, туристических агентств, в организациях по заключению пари, а также по осуществлению тренировок спортсменов.

Уточняется, что контролировать наличие QR-кодов обязаны организации самостоятельно, сверяя данные QR-кодов и документов, удостоверяющих личность.

Нерабочие дни в регионе объявлены в период в соответствии с федеральными — с 30 октября по 7 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, режим повышенной готовности в республике ранее был продлен до 1 декабря 2021 года. С 22 октября система проверки QR-кодов начнет действовать при посещении учреждений общественного питания, культуры и спорта. QR-код вакцинированного (действует в течение 12 месяцев), QR-код переболевшего (действует в течение шести месяцев) или отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, срок действия которого составляет 72 часа.

Несовершеннолетним гражданам предъявлять QR-код ни в каких случаях не требуется.

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