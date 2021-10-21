Сочи, Краснодарский край, 21 октября, 2021, 19:51 — ИА Регнум. Радикалы фактический руководят Украиной, народ ничего не решает, заявил 21 октября президент РФ Владимир Путин на заседании международного клуба «Валдай».

Kremlin.ru Владимир Путин

Владимир Путин "Небольшая группа людей, которая присвоила себе лавры победителей в борьбе за независимость, это люди крайних политических взглядов, они на самом деле и руководят Украиной».

Президент России добавил, что на Украине эта ситуация наблюдается «вне зависимости от того, какова фамилия главы государства».