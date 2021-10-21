Челябинск, 21 октября, 2021, 19:44 — ИА Регнум. В Челябинской области неработающие граждане возрастом от 60 лет, не переболевшие COVID-19 за последние шесть месяцев или не привитые от него, обязаны сидеть дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Самоизоляция

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Исключениями являются проведение вакцинации, обращение за экстренной медицинской помощью, случаи прямой угрозы жизни и здоровью, следование к ближайшему месту покупок, вынос мусора на ближайший накопитель отходов или выгул домашних животных в пределах 100 метров от места проживания.

Работающих граждан этой категории переведут на «удалёнку». Распоряжение уже подписал губернатор Алексей Текслер.