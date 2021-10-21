Нефтеюганский район, Югра, 21 октября, 2021, 19:34 — ИА Регнум. В Нефтеюганском районе Югры школьники изготавливают QR-броши с информацией о вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Пресс-служба администрации Нефтеюганского района QR-брошь

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Брошки создали ученики 6-го класса школы № 1 села Камень-Рыболов в рамках образовательной очной сессии детского мобильного технопарка и уже запустили в мелкосерийное производство.

«Мы подумали, как быть, если вдруг у кого-то сядет батарея на телефоне, а распечатанный QR-код можно забыть или потерять. Есть пожилые люди, у которых телефоны кнопочные. А брошь удобна — зашёл в театр, например, брошь отсканировали и всё — QR-код о вакцинации всегда с собой», — пояснили школьники.

Напомним, что с 25 октября жители Югры смогут посещать ряд заведений только при наличие QR-кода либо справки о вакцинации от коронавирусной инфекции.