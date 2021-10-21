Сочи, Краснодарский край, 21 октября, 2021, 19:15 — ИА Регнум. Каждая страна по-своему решает, как защищать жизнь своих граждан, заявил 21 октября президент РФ Владимир Путин на заседании международного клуба «Валдай».

Yarregion.ru Владимир Путин

Владимир Путин "Ведь очевидно, что, когда приходит настоящий кризис, остаётся только одна универсальная ценность — человеческая жизнь».

Глава государства подчеркнул, что решение о том, как защищать человеческие жизни, каждая страна «решает самостоятельно, исходя из своих возможностей, культуры, традиций».