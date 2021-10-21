Сочи, Краснодарский край, 21 октября, 2021, 19:07 — ИА Регнум. Революционный путь всегда является ударом по людям, результат от революций не компенсирует человеческих потерь, заявил 21 октября президент РФ Владимир Путин на заседании международного клуба «Валдай».

Kremlin.ru Владимир Путин

Владимир Путин "Ни одна революция не стоила того урона, который она нанесла человеческому потенциалу».

Как сообщало ИА REGNUM, Путин заяви, что выступает за политику «умеренного консерватизма».