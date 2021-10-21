Путин прогнозирует усугубление кризиса продовольствия в мире
Сочи, Краснодарский край, 21 октября, 2021, 19:02 — ИА Регнум. Продовольственный кризис в мире будет нарастать в ближайшей перспективе. Об этом заявил 21 октября президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
"В ряде государств и даже целых регионов периодически возникает кризис продовольствия. Есть все основания полагать, что этот кризис будет усугубляться в ближайшее время», — сказал он.
Российский лидер также напомнил о дефиците воды и электроэнергии, который испытывают сегодня многие страны мира.
Ранее в ходе выступления Владимир Путин отметил, что существующая модель капитализма, которая служит основой общественного устройства в подавляющем большинстве стран, исчерпала себя. По его словам, даже в самых богатых странах усугубляется неравенство в результате неравномерного распределения материальных благ.