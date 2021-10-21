Сочи, Краснодарский край, 21 октября, 2021, 19:02 — ИА Регнум. Продовольственный кризис в мире будет нарастать в ближайшей перспективе. Об этом заявил 21 октября президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Kremlin.ru Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай»

"В ряде государств и даже целых регионов периодически возникает кризис продовольствия. Есть все основания полагать, что этот кризис будет усугубляться в ближайшее время», — сказал он.

Российский лидер также напомнил о дефиците воды и электроэнергии, который испытывают сегодня многие страны мира.

Ранее в ходе выступления Владимир Путин отметил, что существующая модель капитализма, которая служит основой общественного устройства в подавляющем большинстве стран, исчерпала себя. По его словам, даже в самых богатых странах усугубляется неравенство в результате неравномерного распределения материальных благ.