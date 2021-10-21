Сочи, Краснодарский край, 21 октября, 2021, 18:58 — ИА Регнум. Дискуссия о правах женщины и мужчины на Западе зашла слишком далеко, заявил 21 октября президент РФ Владимир Путин на заседании международного клуба «Валдай».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Отметив, что в ряде стран Запада дискуссия о правах мужчины и женщины превратилась «в совершенную фантасмагорию», Путин заявил, обращаясь к зарубежным деятелям:

«Смотрите, дойдёте там до того, как большевики предлагали не только кур обобществлять, но и женщин обобществлять. Ещё один шаг — и вы там будете».