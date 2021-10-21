Сочи, Краснодарский край, 21 октября 2021, 18:51 — REGNUM Западные страны всё более уступают другим государствам в вопросе доминирования в мировых делах. Об этом заявил 21 октября президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
По мнению российского лидера, расстановка сил в мире продолжает меняться, что предполагает «перераспределение долей в пользу тех растущих и развивающихся стран, которые до сих пор чувствовали себя обделёнными».
«Говоря прямо, доминирование Запада в мировых делах, начавшееся несколько столетий назад и ставшее едва ли не абсолютным на короткий период в конце XX века, уступает место намного более многообразной системе», — сказал Путин.
Он также выразил мнение, что существующая модель капитализма, служащая сегодня основой общественного устройства в подавляющем большинстве стран, исчерпала себя.
Данная модель не даёт выхода из «клубка всё более запутанных противоречий», повсеместно даже в самых богатых странах наблюдается всё более усугубляющееся неравенство в результате неравномерного распределения материальных благ, отметил президент России.