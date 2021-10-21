Сочи, Краснодарский край, 21 октября, 2021, 18:51 — ИА Регнум. Западные страны всё более уступают другим государствам в вопросе доминирования в мировых делах. Об этом заявил 21 октября президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Kremlin.ru Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай»

По мнению российского лидера, расстановка сил в мире продолжает меняться, что предполагает «перераспределение долей в пользу тех растущих и развивающихся стран, которые до сих пор чувствовали себя обделёнными».

«Говоря прямо, доминирование Запада в мировых делах, начавшееся несколько столетий назад и ставшее едва ли не абсолютным на короткий период в конце XX века, уступает место намного более многообразной системе», — сказал Путин.

Он также выразил мнение, что существующая модель капитализма, служащая сегодня основой общественного устройства в подавляющем большинстве стран, исчерпала себя.

Данная модель не даёт выхода из «клубка всё более запутанных противоречий», повсеместно даже в самых богатых странах наблюдается всё более усугубляющееся неравенство в результате неравномерного распределения материальных благ, отметил президент России.