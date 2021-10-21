Сочи, Краснодарский край, 21 октября, 2021, 18:48 — ИА Регнум. Наиболее рациональной для страны является политика умеренного консерватизма, заявил 21 октября президент РФ Владимир Путин на заседании международного клуба «Валдай».

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Владимир Путин "Умеренный консерватизм — самая разумная, во всяком случае на мой взгляд, самая разумная линия поведения. Она неизбежно будет меняться, разумеется, но пока врачебный принцип «не навреди» представляется наиболее рациональным».

В своём выступлении глава государства также сказал, что в надгосударственной, международной политике должны быть учтены «интересы и возможности государства».