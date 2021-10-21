* запрещённая в России организация

Бразилиа, 21 октября, 2021, 18:44 — ИА Регнум. Бежавшие от власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) бывшие судьи Афганистана начали прибывать в Бразилию вместе со своими семьями, сообщает 21 октября ИА Красная Весна со ссылкой на Prensa Latina.

Бразилия

По информации Ассоциации федеральных судей Бразилии (AJUFE), на данный момент в эту южноамериканскую страну прибыло 26 афганцев.

Организация обратилась к федеральному правительству с просьбой предоставить им убежище.

«В эту среду семеро судей из Турции, Северной Македонии и Греции, которые попросили убежища, были размещены в Высшей школе обороны, подчиненной военному ведомству», — указано в сообщении организации.

Гуманитарные вопросы решаются министерством обороны и иностранных дел, а также Ассоциацией мировых судей Бразилии.

По словам участницы гуманитарной миссии Клары Мотт, группа из 26 афганцев, включая взрослых и детей из семи семей, для начала получит возможность изучить португальский язык в Университете Бразилии.

Также Мотт указала, что для получения политического убежища афганские беженцы должны будут обратиться в Национальный комитет для получения гуманитарной визы.

«Я считаю, что процесс будет быстрым, так как есть предрасположенность бразильского правительства, общественных организаций и четкая ситуация преследования в стране их происхождения», — пояснила бразильская чиновница.

При этом она подчеркнула, что Бразилия соблюдает нормы Международной конвенции 1951 года о правах беженцев.