София, 21 октября, 2021, 18:20 — ИА Регнум. В Болгарии на 58-м году жизни скончался известный художник, лауреат международных премий Асен Милчев. Об этом 21 октября сообщила софийская газета «24 часа».

Траур

По предварительным данным, причиной смерти А. Милчева стала остановка сердца в результате обострения хронического заболевания. Более детальной информации не поступало.

В соответствующем некрологе, опубликованном в социальных сетях представителями болгарской культуры, отмечено буквально следующее: «С уходом Милчева завершилась целая эпоха в отечественном и мировом искусстве».

Работы художника демонстрировались в 15 странах мира, включая Россию и США.

Церемония прощания с А. Милчевым пройдет 24 октября в Софии.