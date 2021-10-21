«Аллегро» из Петербурга в Хельсинки могут пустить в середине декабря
Санкт-Петербург, 21 октября, 2021, 18:16 — ИА Регнум. Скоростной поезд «Аллегро» из Санкт-Петербурга в Хельсинки могут запустить в середине декабря. Об этом 21 октября сообщает издание Российских железных дорог «Гудок».
Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Финляндии открыли 14 октября пограничный пункт «Вайниккала» на финляндско-российской границе при этом ограничения на внешней границе этой страны сохраняются как минимум до 7 ноября 2021 года.
«Есть предварительная договорённость с финской стороной об открытии движения двумя парами поездов с 12 декабря 2021 года», — рассказал руководитель Департамента пассажирских перевозок РЖД Николай Костенко.
Напомним, пассажирское железнодорожное сообщение России с Финляндией приостановлено с марта 2020 года из-за пандемии. До этого туристы могли выехать из Петербурга в Хельсинки и обратно на скоростном поезде «Аллегро», а из Хельсинки в Москву — на скоростном поезде «Лев Толстой».
Несмотря на открытие железнодорожного пропускного пункта на границе, в Финляндии продолжает действовать запрет на въезд граждан РФ с туристическими целями как минимум до 7 ноября. Как ранее сообщало ИА REGNUM, въезд на территорию Финляндии по железной дороге туристам могут разрешить в рождественские каникулы.