Санкт-Петербург, 21 октября, 2021, 18:16 — ИА Регнум. Скоростной поезд «Аллегро» из Санкт-Петербурга в Хельсинки могут запустить в середине декабря. Об этом 21 октября сообщает издание Российских железных дорог «Гудок».

Морозов Л.Н Поезд «Аллегро»

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Финляндии открыли 14 октября пограничный пункт «Вайниккала» на финляндско-российской границе при этом ограничения на внешней границе этой страны сохраняются как минимум до 7 ноября 2021 года.

«Есть предварительная договорённость с финской стороной об открытии движения двумя парами поездов с 12 декабря 2021 года», — рассказал руководитель Департамента пассажирских перевозок РЖД Николай Костенко.

Напомним, пассажирское железнодорожное сообщение России с Финляндией приостановлено с марта 2020 года из-за пандемии. До этого туристы могли выехать из Петербурга в Хельсинки и обратно на скоростном поезде «Аллегро», а из Хельсинки в Москву — на скоростном поезде «Лев Толстой».

Несмотря на открытие железнодорожного пропускного пункта на границе, в Финляндии продолжает действовать запрет на въезд граждан РФ с туристическими целями как минимум до 7 ноября. Как ранее сообщало ИА REGNUM, въезд на территорию Финляндии по железной дороге туристам могут разрешить в рождественские каникулы.