Москва, 21 октября, 2021, 18:13 — ИА Регнум. Минпросвещения рекомендовало регионам ввести каникулы в школах на период нерабочих дней, объявленных президентом России Владимиром Путиным. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

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«Министерство просвещения направило региональным органам управления образованием рекомендации организовать в школах каникулы в даты, обозначенные указом президента как нерабочие дни: с 30 октября по 7 ноября», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что во многих регионах в эти дни проходят плановые каникулы, поэтому «качество и полнота учебного процесса не пострадают».

Напомним, накануне Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней в России на период с 30 октября по 7 ноября в связи с осложнением ситуации с коронавирусом.