Санкт-Петербург, 21 октября, 2021, 18:11 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за прошедшие сутки привили от коронавирусной инфекции почти в полтора раза больше горожан, чем сутками ранее, — более 22 тыс. человек. Об этом 21 октября сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Введение вакцины

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«За минувшую среду в городе привито первым компонентом вакцины 16 503 человека. Вместе с повторной вакцинацией выполнено 22 270 инъекций», — рассказали в ведомстве.

Напомним, во вторник, 19 октября, который стал первым днем вакцинации после сообщения о введении QR-кодов, в Петербурге привились первым компонентом вакцины 13 624 человек. Вместе со вторым компонентом и повторной вакцинацией было сделано 19 132 инъекции.

По данным городского оперштаба, на утро 21 октября полностью завершили вакцинацию в Петербурге 1 млн 811 тыс. 29 человек. Запас вакцины в городе составляет 828,5 тыс. доз.