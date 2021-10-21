Москва, 21 октября 2021, 18:03 — REGNUM Умышленные провокации страна Запада привели к кризису с мигрантами в ЕС, сообщила 21 октября журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Комментируя проблемы на границе с Белоруссией, российский дипломат призвала Брюссель решать вопросы противодействия незаконной миграции в контактах с властями Белоруссии. Тем более что Минск не раз говорил о своей готовности к взаимодействию.
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