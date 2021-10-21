Стамбул, Турция, , 18:47 — REGNUM Глава Константинопольской православной церкви Варфоломей «выразил сочувствие» Михаилу Саакашвили, сообщает 21 октября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Патриарх Варфоломей Иван Шилов © ИА REGNUM

Известный грузинский богослов Гоча Барнов в Стамбуле был принят константинопольским патриархом Варфоломеем. Во время их встречи был затронут вопрос о судьбе Михаила Саакашвили.

«Патриарх проинформирован о политических процессах в Грузии. Он следит за тем, что происходит во всех странах, а также в церкви, но он не делает политических заявлений. Он знает, что происходит в Грузии, и с чисто человеческой точки зрения он выражает сочувствие Михаилу Саакашвили и желает ему здоровья и успехов», — заявил Барнов.

По словам Барнова, Варфоломей проявил интерес к позиции Грузинской православной церкви по вопросу провозглашения церковной автокефалии на Украине.

Напомним, что 1 октября нелегально вернувшийся в страну бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был арестован грузинскими властями и помещён в тюрьму.