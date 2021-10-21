Бишкек, 21 октября, 2021, 17:39 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон «О местной госадминистрации и органах местного самоуправления», который даёт ему право назначать мэров городов областного и республиканского значения. Об этом сообщает пресс-служба главы государства сегодня, 21 октября.

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Президент получил право самостоятельно назначать и увольнять руководителей районных администраций. Претендента на должность главы района будет выбирать председатель правительства после консультаций с губернатором — полномочным представителем главы государства в области.

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Кандидатами на должности руководителей райадминистраций и их заместителей, а также руководителей исполнительных органов местного самоуправления смогут стать только чиновники, состоящие в региональном или муниципальном резерве кадров.

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