Москва, 21 октября, 2021, 17:41 — ИА Регнум. Главная задача государственных мер поддержки российского бизнеса в условиях пандемии заключается в сохранении рабочих мест и предприятий в условиях кризиса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 октября заявил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике («Единая Россия») Артем Кирьянов.

Expbiz.ru Кредитование бизнеса

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Комментируя меры поддержки предпринимателей в условиях введения на федеральном уровне нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 года, парламентарий высказал мнение, что главная задача этой помощи — обеспечить работу бизнеса, устранив угрозу банкротств предприятий и потери рабочих мест населением.

«Принято два правильных решения. Первое — решение выплатить МРОТ на каждого сотрудника и второе решение — открытие кредитной линии, которая в течение первых шести месяцев не обслуживается. Это средства, которые выпадают из дохода. Главная цель обеих инициатив — максимально сохранить людям работу, не дать пропасть источнику постоянного дохода, сохранить предприятия и обеспечить нормальный возврат к жизни, как только ситуация эпидемиологическая позволит это сделать», — сказал Кирьянов.