Москва, 21 октября, 2021, 17:09 — ИА Регнум. Объём международных резервов России по состоянию на 15 октября составил $620,3 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Иван Шилов ИА REGNUM Золото

На 8 октября международные резервы страны составляли $615,4 млрд. Таким образом, за неделю их объём увеличился на $4,9 млрд, или на 0,8%.

В комментарии регулятора отмечается, что рост показателя произошёл «преимущественно под воздействием положительной переоценки, а также покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила».

Согласно данным ЦБ, на начало октября в общей структуре резервов иностранная валюта составляла $455,96 млрд, специальные права заимствования — $24,38 млрд, резервная позиция в МВФ — $5,12 млрд, монетарное золото — $128,66 млрд.