Москва, , 18:16 — REGNUM Не стоит обольщаться тем, что Молдавия постоянно заявляет о применении исключительно мирных и дипломатических средств для поглощения Приднестровья. Об этом заявил сегодня, 21 октября, ИА REGNUM Директор Института социально-политических исследований и регионального развития (г. Тирасполь) Игорь Шорников.

Молдавия и Приднестровье

«Обольщаться «миролюбием» НАТО в отношении Приднестровья не стоит», — заявил политолог.

«Приведу, быть может не вполне корректный пример: в 1940 году Советский Союз освободил Бессарабию от румынской оккупации вполне «дипломатическими» средствами. Он просто предложил румынской администрации в течении 48 часов покинуть незаконно оккупированные территории. И Бухарест, посоветовавшись с Гитлером, вынужден был выполнить это требование», — пояснил Шорников.

«На левом берегу Днестра тогда, кстати, были сконцентрированы войска Красной Армии, командование которыми осуществлял Георгий Жуков, отличившийся незадолго до этого на Халхин-Голе», — заметил эксперт.