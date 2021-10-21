Краснодар, 21 октября, 2021, 17:01 — ИА Регнум. В режим повышенной готовности переведут резервные инфекционные госпитали в Краснодарском крае, сообщили 21 октября в пресс-службе администрации края.

Mos.ru Койки

Следите за развитием событий в трансляции: «Рекордная смертность от COVID-19 в России и «второй локдаун» — трансляция»

«Текущая ситуация с распространением коронавируса в регионе непростая. Если в конце сентября в среднем выявляли около 220 случаев в сутки, то последние дни — более 250. Многие воспринимают нерабочую неделю, как каникулы. А значит, жители других регионов приедут на наши курорты. Поэтому мы должны быть готовы к любому развитию событий, перевести резервные инфекционные госпитали в режим повышенной готовности», — сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

В настоящее время на территории края пациентов с коронавирусом принимают 28 стационаров, в них развернуто 7, 3 тыс. коек, из которых свободны 16%. Принято решение обеспечить долю свободного коечного фонда не ниже 20%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Краснодарском крае в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября в городах-курортах посетить рестораны, кафе и другие досуговые учреждения можно будет исключительно при наличии QR-кода из личного кабинета госуслуг.