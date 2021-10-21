Иваново, 21 октября, 2021, 16:55 — ИА Регнум. В Ивановской области пройти в торговые центры, а также посетить кинотеатры и театры в период с 30 октября по 7 ноября можно будет только тем, кто имеет сертификат о прививке (либо QR-код), либо отрицательный результат ПЦР-теста, либо документ о том, что человек перенес ковид. О новых ограничениях сообщило IvanovoNews.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Торговый центр

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В период нерабочих дней доступ такие ограничения будут действовать для посещения торговых центров, ярмарок и рынков, кинотеатров, театров, музеев, выставок. Несовершеннолетние могут посещать торговые центры только в сопровождении взрослых.

При этом ограничения, отмечает издание, не будут распространятся на предприятия и организации, получившие статус «ковид-фри», где коллективный иммунитет — 100%. По состоянию на 19 октября 2021 года таких объектов экономики в Ивановской области насчитывается 466.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Ивановской области объявили в регионе двухнедельные каникулы для школьников — они начнутся с 23 октября. Также в регионе введен временный запрет на проведение концертов и цирковых представлений.