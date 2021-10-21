Москва, 21 октября, 2021, 17:48 — ИА Регнум. Вакцинация является единственным действенным способом специфической профилактики от любой инфекции, в том числе от коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 октября сообщила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, член Общественной палаты РФ Оксана Драпкина.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Она напомнила, что именно при помощи вакцин человечество смогло побороть ряд опасных инфекций, например, оспу и чуму. Коронавирус — не исключение, поэтому предотвратить пандемию можно именно при помощи прививок.

«Российская школа вакцинологии очень уважаема, очень ценится во всем мире. Сейчас, когда мы второй год живем в условиях пандемии, наличие в нашей стране трех вакцин, которые прошли все уровни оценки эффективности и безопасности — это очень большое преимущество. Еще раз повторюсь, чтобы предотвратить возникновение новой коронавирусной инфекции и даже, если после вакцинации возникла ситуация, что человек заразился, то предотвратить тяжелое течение заболевания можно только с помощью вакцинации», — сказала Драпкина.