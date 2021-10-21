Вашингтон, , 17:13 — REGNUM Число заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе упало до 19-месячного минимума, указывая на укрепление рынка труда, однако дифицт рабочей силы может продолжать сдерживать темпы найма в октябре, сообщает 21 октября Reuters.

Очередь в магазин в США (сс) joey zanotti

Число снизилось на 6 тыс. до 290 тыс. за неделю, закончившуюся 16 октября. Это самая низкая цифра с середины марта 2020 года, когда США находились на ранней стадии пандемии COVID-19.

Количество заявок на пособие по безработице, которое обычно отражает темпы увольнений, неуклонно падает с прошлой весны, поскольку многие предприятия стараются удерживать своих работников вопреки проблемам рынка.

Напомним, что за последние два месяца наем персонала на рынке США замедлился, несмотря на то, что компании и другие работодатели разместили почти рекордное количество вакансий.