Москва, 21 октября, 2021, 16:49 — ИА Регнум. Заморозки до — 6 °C ожидается в Москве в начале предстоящей недели. Об этом сообщили 21 октября в Гидрометцентре России.

40.mchs.gov.ru Осенние заморозки

Согласно прогнозу, в ночь на понедельник, 25 октября, ожидается переменная облачность, без осадков, ветер западной четверти 3−8 метров в секунду. При этом температура воздуха понизится до −6…−1 °C, днём будет не выше 0…+5 °C.

Во вторник, 26 октября, будет облачно с прояснениями и также без осадков. Температура в ночные часы составит −5…−0 °C, днем +2…+7 °C. Ожидается юго-западный ветер скоростью 3−8 метров в секунду.

В Гидрометцентре отметили, что очередной атлантический циклон не сможет удержать наступившую в Московском регионе тёплую погоду. Температура начнёт понижаться уже в предстоящие выходные 23−24 октября.