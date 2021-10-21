Симферополь, 21 октября, 2021, 16:35 — ИА Регнум. Во многих отелях Крыма забронированы все места, пишут СМИ.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Отель в Крыму

Следите за развитием событий в трансляции: «Рекордная смертность от COVID-19 в России и «второй локдаун» — трансляция»

Путёвки раскупили в связи с введёнными в России нерабочими днями. Зачастую в отелях нераспроданными остаются только очень дорогие номера.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 20 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с сохранением зарплаты с 30 октября по 7 ноября.