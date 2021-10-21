Воронеж, 21 октября, 2021, 16:26 — ИА Регнум. Более 30 самолетов оперативно-тактической авиации ВВС России перебазированы в Воронежскую область для тренировок по дозаправке в воздухе, сообщает 21 октября пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

Дарья Антонова ИА REGNUM Заправка Ту-160 в воздухе

Будут проведены тренировки по наиболее сложным элементам пилотирования — дозаправке самолётов в воздухе от «летающего танкера» Ил-78. Отрабатывать эту задачу лётчики оперативно-тактической авиации должны как днём, так и ночью.

«Всего к учению привлечено свыше 1 400 военнослужащих летного, инженерно-технического состава смешанной дивизии ЗВО, а также свыше 30 самолетов, в том числе Су-30СМ, Су-34, Су-35С, Су-24МР, МиГ-31БМ», — сообщает пресс-служба.

Уточняется, что истребители, бомбардировщики и перехватчики будут подходить к воздушному танкеру на скорости порядка 500 км/час на высотах до семи тыс. метров.