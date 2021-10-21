Москва, 21 октября, 2021, 15:54 — ИА Регнум. Правительственный законопроект, призванный защитить банковскую тайну от недружественных стран, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Запрещается кредитным организациям направлять компетентным органам иностранных государств по запросу сведения о клиентах и их операциях, за исключением случаев, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Кроме того, предусматривается оперативное информирование Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга) и Банка России российскими кредитными организациями о фактах получения таких запросов.

Законопроект призван минимизировать риски, связанные с принятием недружественными государствами изменений в национальные законодательные акты, направленные на получение от иностранных банков под угрозой штрафных санкций конфиденциальной информации, составляющей банковскую тайну, приводят аргументы в правительстве РФ.

Сейчас в перечень недружественных стран входят США и Чехия.

Принятие норм не только не будет препятствовать, а наоборот, станет способствовать расследованию трансграничных правонарушений при условии, что такое расследование будет проводиться с соблюдением норм международного и российского права, отмечает комитет Госдумы по финрынку.

Вместе с тем ко второму чтению законопроект предполагается доработать. Исключение планируется сделать для операций, связанных с исполнением Россией своих обязательств в рамках международного взаимодействия в сфере борьбы с терроризмом, борьбы с банковскими мошенниками, а также по налоговым вопросам, отметил замглавы Минфина Алексей Моисеев.