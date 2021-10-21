Курск, 21 октября, 2021, 15:49 — ИА Регнум. В Курской области нерабочие дни с сохранением заработной платы объявлены с 25 октября по 7 ноября. Как сообщает ИА REGNUM со ссылкой на губернатора Романа Старовойта, такое решение 21 октября принял региональный оперативный штаб.

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«Это вынужденная мера. Динамика распространения COVID-19 тревожная. Сейчас болеет и погибает от инфекции больше людей, чем раньше. Система здравоохранения почти на пределе, врачи очень устали.

Период нерабочих дней должен помочь сократить темпы распространения ковида, снизить нагрузку на больницы», — прокомментировал губернатор.