Пекин, 21 октября, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Посольство Индонезии в Пекине организовало бизнес-форум Индонезия-Китай, сообщает Rakyat Merdeka.

(сс) JustineLuckycat Пекин

Мероприятие посвящено теме: «Новый путь к ускорению развития бизнеса в области цифровизации, здравоохранения и зеленой экономики в Индонезии».

Форум, который открыл министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан, собрал более 200 участников, ещё 370 человек присоединились к онлайн-формату.

«В разгар пандемии сотрудничество между двумя странами становится все более актуальным, особенно в различных секторах, которые являются приоритетными для восстановления экономики, включая цифровое сотрудничество, индустрию здравоохранения и «зеленую» экономику», — говорится в заявлении посла Индонезии в Китае Джаухари Оратмангуна.

В 2020 году стоимость китайских инвестиций в Индонезию достигла $4,8 млрд, а торговый оборот достиг $71,41 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, лицо посла Индонезии на Украине Юдди Криснанди изобразили на украинской почтовой марке.