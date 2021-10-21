Санкт-Петербург, 21 октября, 2021, 15:39 — ИА Регнум. Стагнация процесса вакцинации от коронавируса в России и бесплодность попыток ужесточения ограничительных и репрессивных мер со стороны российских властей в борьбе с пандемией стали следствием массового недоверия граждан к власти, а также бытовой коррупции.

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Такое мнение высказал 21 октября основатель Петербургского медицинского форума, кандидат медицинских наук Сергей Ануфриев на конференции «Медицинские, организационные и политические особенности вакцинопрофилактики от COVID-19 в России».

«Власть столкнулась с тем, что она и породила — с коррупцией, которая настолько разъела общество, что стала и бытовой коррупцией, — отметил Ануфриев. — Коррупция настолько всё разъела, что любые акции сверху на низовом уровне уходят в песок».

Он привел в пример тот факт, что в Москве на одной и той же улице могут работать кафе, куда не пускают без маски, и заведение, где готовы обслужить всех, независимо от маски, и не боясь закрытия. Поскольку контролирующие чиновники и силовики получили мзду.

Ануфриев также обратил внимание, что пропаганда вакцинации, которую люди видят на уличных плакатах, в СМИ, имеет все признаки манипулятивных практик. «Когда меня спрашивают, почему люди не вакцинируются — потому что люди чувствуют, что ими манипулируют», — сказал он.

Ануфриев также с сожалением отметил падение общего уровня знаний и гуманизма среди медицинского сообщества, что также оборачивается тотальным недоверием граждан к медикам, отказом от получения медпомощи.

«Куда уходят люди? Занимаются самолечением и умирают. Потому что найти «на стороне» квалифицированного врача также с каждым годом всё труднее», — отметил основатель Петербургского медицинского форума.