Москва, 21 октября, 2021, 15:32 — ИА Регнум. После 8 ноября часть введённых в Москве ограничительных мер будет продлена. Это следует из решения, принятого 21 октября мэром города Сергеем Собяниным.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Так, для доступа в музеи и театры с 8 ноября по-прежнему необходимо использовать QR-код и защитную маску. При этом сохраняется требование и по ограниченной заполняемости учреждений культуры, меняется лишь допустимая пропорция — с 50% до 70%.

Кроме того, с 8 ноября в Москве вводятся новые ограничения. В частности, блокируются социальные карты и непривитых москвичей старше 60 лет или имеющих хронические заболевания.